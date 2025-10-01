De servicio: Cierran importante vía de sector residencial en Bucaramanga por obras del Acueducto

Bucaramanga

Hace algunos meses se registró un hundimiento en la carrera 40 con calle 46, en la parte alta de Cabecera. Aunque en su momento se adelantaron reparaciones, la semana pasada varias viviendas quedaron sin servicio de agua y se presentaron nuevos daños en la vía, según lo afirmó Marcela Gaviria residente del sector.

Cierre de la vía por trabajos del AMB:

Por la problemática el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga inició trabajos de repavimentación sobre la malla vial, en el sector se presenta una falla geológica y se han registrado al menos tres hundimientos en el último año.

La situación obligó al cierre total de la carrera 40 entre calles 46 y 48, medida que se mantendrá hasta el próximo viernes, según lo informó el ingeniero a cargo de la obra.

Sin embargo, tanto la comunidad como líderes del sector reclaman la falta de socialización, pues aseguran que no fueron notificados sobre la entrada de maquinaria ni del cierre vial, lo que generó traumatismos en la movilidad y sorpresa entre los vecinos.