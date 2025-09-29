Nuevo proyecto educativo de formación ambiental beneficiará a niños de Las Malvinas

En el suroccidente de la ciudad inició un proyecto ambiental que busca educar a los niños de la comunidad Las Malvinas en el cuidado de la naturaleza y la protección de los recursos vitales.

La iniciativa, denominada “TINI”, es liderada por estudiantes universitarios de Uniminuto, que adelantan la asignatura de Práctica de Responsabilidad Social, transversal a todos los programas académicos y la Fundación Social Copservir.

Cada sábado, un grupo de 50 niños se reúne en las instalaciones que Copservir facilita en la vía Circunvalar para participar en actividades de formación, embellecimiento de espacios verdes, jornadas lúdicas y recreativas, así como el uso de herramientas digitales que promueven el respeto por el medio ambiente.

El programa fomenta el aprendizaje comunitario al motivar a los niños a convertirse en agentes educativos dentro de su entorno.

“Queremos que los estudiantes no solo comprendan la importancia de la naturaleza, sino que transmitan este mensaje a sus familias y vecinos, fortaleciendo así una cultura de cuidado ambiental en la comunidad”, señalaron voceros de la Fundación.

Este proyecto responde tanto a la responsabilidad social de la institución educativa como a las necesidades de formación ambiental de la comunidad, consolidándose como un esfuerzo conjunto para sembrar conciencia ecológica en las nuevas generaciones.

Labor que es posible gracias a la Fundación Social Copservir, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y su área de proyección social.