Cuatro viviendas destruidas dejó incendio en el barrio El Pozón: hay 13 damnificados
El Distrito de Cartagena acompaña a las personas afectadas
Una travesura protagonizada por un niño, habría sido la causa de la conflagración que dejó cuatro viviendas completamente destruidas, en el sector San Nicolás del barrio El Pozón, al sur de Cartagena.
Según información conocida por Caracol Radio, un menor de edad sin saber las consecuencias, presuntamente prendió fuego a un plástico que cubría uno de los humildes hogares, y de inmediato las llamas se salieron de control teniendo en cuenta el tipo de material (madera, zinc y cartón), con que estaban hechas las casas.
El siniestro dejó 13 personas que están siendo atendidas por el Distrito de Cartagena, mientras que unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar evitando una tragedia de mayores magnitudes.
La novedad no dejó lesionados de consideración ni víctimas fatales.