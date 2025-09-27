Calle Nicaragua estará lista en diciembre para habitantes del barrio San Pedro Mártir en Cartagena

La calle Nicaragua ya no es solo un camino polvoriento o lleno de barro en época de lluvias. Hoy es un corredor de esperanza, un espacio en construcción que se convertirá en el epicentro de la vida comunitaria del barrio San Pedro Mártir en el sur occidente de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, llegó al sector en la mañana de este sábado entre abrazos, sonrisas y un ambiente de alborozo. Caminó toda la vía, inspeccionó el avance de la obra, midió con sus propias manos el ancho de la placa de concreto y observó el box culvert que garantizará un buen drenaje de las aguas lluvias. Aseguró a la comunidad que la pavimentación de los 320 metros lineales, con un ancho de cuatro metros, estará lista en diciembre.

“Esto no es solo cemento. Esta calle será el punto de encuentro ciudadano y la prueba de que San Pedro Mártir está avanzando”, dijo el mandatario, quien también se comprometió con los niños del sector a jugar con ellos en un carro de palo cuando la obra sea entregada.

Una espera de medio siglo

Para Marcelo Espitia Martínez, de 88 años, el vecino más longevo de la calle Nicaragua, el pavimento llegó como un regalo de vida. “Pensé que me iría de este mundo sin ver pavimentada mi calle. Gracias a Dios y al gobernador Yamil Arana hoy la esperanza camina sobre concreto”, expresó con emoción.

Lo mismo siente Nelson Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal: “Después de 50 años, ver esta pavimentación es un sueño sin límites. Hoy San Pedro Mártir está en el mapa de las obras reales y tangibles”.

La calle como espacio de vida

En la vía, que ya cuenta con 49 metros lineales de loza fundida, la obra también ha generado empleo. Orlando Benítez Salas, joven de 29 años, trabaja hoy con la firma constructora que ejecuta el proyecto:

“Estamos agradecidos con la Gobernación. Aquí crecí y ahora mismo me toca poner mi granito de arena para construir la calle que siempre quisimos”.

Otros vecinos, como Blasco Núñez, recuerdan cómo la falta de acceso complicaba la vida diaria e indicó que “antes era imposible meter un carro, ni siquiera para sacar a un enfermo. Ahora todo cambió. Ya vimos al Gobernador caminar nuestra calle y sentimos que este sueño se volvió realidad”.

Para Silfredo Pérez, la transformación es sencilla de resumir: “Se acabó el barro”.

El regalo de diciembre

La calle Nicaragua será inaugurada en diciembre y no solo transformará la movilidad del barrio, sino que se convertirá en el nuevo lugar de encuentro para los vecinos. Nadie quiere vender su casa; por el contrario, todos sueñan con lo que vendrá.

En palabras de Arianna, habitante del sector: “Esta calle va a ser el corazón de San Pedro Mártir. Aquí nos vamos a reunir, a celebrar y a vivir de otra manera”.

El gobernador Yamil Arana lo sabe: “detrás de cada obra hay más que cifras. En la calle Nicaragua no solo se construyen 320 metros de pavimento, se construye dignidad, se levanta la memoria de un barrio y se pavimenta la esperanza de todo un pueblo”.