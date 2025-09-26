SAE aclara que muertes por licor adulterado no ocurrieron en inmueble bajo su administración

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado para aclarar que ninguno de los inmuebles bajo su administración está relacionado con las recientes muertes por consumo de licor adulterado ocurridas en el sector de El Boliche, en la ciudad de Barranquilla.

Según la entidad, aunque en varios de sus predios se han encontrado actividades ilícitas como microtráfico y fabricación clandestina de licor, las muertes registradas no se dieron en un inmueble administrado por la SAE.

Allanamiento en Las Nieves

La aclaración se produce luego de que en la mañana del jueves se conociera que un inmueble en el barrio Las Nieves, objeto de un operativo de allanamiento por parte de la Policía Nacional, había sido invadido y albergaba fábricas ilegales de licor adulterado.

Esto generó especulaciones sobre la posible relación entre estos predios y los lamentables hechos que han cobrado varias vidas en Barranquilla por consumo de alcohol adulterado.

“No fue en un inmueble de la SAE”

Un vocero de la Sociedad de Activos Especiales explicó:

“Es importante aclarar a la opinión pública que las muertes que se presentaron en la ciudad de Barranquilla por consumo de alcohol adulterado no se dieron en un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales, la SAE.”

Según el funcionario, la tragedia se produjo tras la venta de licor adulterado en un establecimiento de comercio:

“Lo que pasó fue que un establecimiento de comercio adquirió estos productos y los ofreció, y consecuencia de ello, la situación que hoy estamos lamentando.”

Ejercicios de control y vigilancia

El vocero también destacó que desde la entidad se están realizando esfuerzos por recuperar y controlar los predios que han estado abandonados durante décadas:

“Lo que sí venimos haciendo nosotros como Sociedad de Activos Especiales, por orden de la doctora Amelia Pérez, presidenta de la SAE, es hacer un ejercicio de seguimiento, vigilancia y control para ver qué pasa en cada uno de los inmuebles que tenemos nosotros bajo nuestra administración.”

“Entendamos que llevamos más de 20 años de abandono completo a muchos de estos inmuebles, que apenas ahora, desde el ejercicio de la presidencia, es que venimos viendo a ver qué pasa en estos inmuebles.”

En ese proceso, la SAE ha detectado redes delictivas que operaban dentro de los predios administrados por la entidad:

“Y en ellos hemos encontrado redes de microtráfico de drogas y, en este caso, redes orientadas a la producción de alcohol adulterado, que es una acción que venimos implementando y desarrollando en todo el territorio colombiano”.