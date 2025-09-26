Juez dicta medida de aseguramiento contra alcalde de Tunja

El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Tunja dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el alcalde de la ciudad, Mikhail Krasnov, y la exgestora social, Sara Catalina Pedraza. La decisión contempla la obligación de presentarse a las diligencias judiciales cada vez que sea requerido, la prohibición de salir del país y la restricción de comunicarse con el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el proceso se origina en la demanda presentada en febrero de 2024 contra la elección del mandatario por parte del abogado Juan Sebastián Ramírez, la cual fue retirada después de que este fuera contratado en Ecovivienda, entidad adscrita al municipio. Según lo expuesto, se habrían realizado reuniones entre el Alcalde, la entonces gestora social, la secretaria de contratación y el gerente de la entidad para definir aspectos relacionados con esa contratación, además de gestiones para evitar la difusión de la noticia en medios regionales.

El juez señaló que existen pruebas documentales, testimonios y registros que sustentan la inferencia razonable de participación del Alcalde y sus colaboradores en presuntas conductas de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Ante la decisión judicial, la defensa anunció la interposición de un recurso de apelación, el cual será sustentado en la continuación de la diligencia programada para el 26 de septiembre a las 9:30 a.m.