Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025 reunió más de mil asistentes

Cartagena

La tercera versión de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum concluyó con un balance altamente positivo: más de 1.000 asistentes participaron entre el 23 y 24 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, consolidando a la ciudad como epicentro del turismo de romance y las bodas de destino en América Latina.

Formación, negocios y experiencias en Cartagena

Durante tres días, expertos de 10 países —México, Brasil, Perú, Estados Unidos, España, República Dominicana, Panamá, Australia, Turquía y Puerto Rico— compartieron conocimientos, tendencias y experiencias con profesionales del sector, en un escenario que combinó agenda académica, rueda de negocios, exposición de productos y servicios, y clases abiertas al público.

El evento dejó resultados contundentes en materia de negocios

- Rueda de negocios nacional: 384 oportunidades de negocio y expectativas superiores a $1.412 millones COP, con la participación de 16 compradores y 24 proveedores locales.

- Rueda de negocios internacional: 360 oportunidades entre 18 compradores internacionales (de Perú, Brasil y México) y 20 exportadores de destinos colombianos, fortaleciendo vínculos comerciales para el turismo de romance.