ICBF reportó más de 200 adolescentes vinculados a programas de víctimas de reclutamiento armado

Desde el instituto explicaron que una condición para retomar los diálogos con el ELN, es excluir a los niños de la guerra

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Manuela Navarro

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, explican que a agosto de 2025, 240 adolescentes se han vinculado al programa de atención a menores víctimas, el cual restablece los derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento por parte grupos armados organizados al margen de la ley.

“Este programa inicia en 1999, y ha tenido diferentes picos de cifras. Ahora estamos en más o menos 240 niños adolescentes que se han desvinculado y que están trabajando con nosotros su nuevo proyecto de vida”, dijo la Directora del ICBF, Astrid Cáceres.

A su vez la directora del ICBF, explicó que han hecho presencia en todas las mesas de paz, y que uno de los requisitos que se plantearon para volver a las mesas de diálogo con el ELN es que ningún niño o niña puede ser reclutado ni vinculado a estos grupos.

“Ningún niño, niña o adolescente puede ser vinculado y el diálogo arranca por sacar a los niños de la guerra”, agrego la directora.

