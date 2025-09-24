Especiales

“En Coca-Cola siempre hemos promovido el diálogo respetuoso desde las diferencias”: Daniel Suárez

El director de Asuntos Corporativos de la compañía para Latinoamérica resaltó el compromiso de la misma con el desarrollo económico, social y sostenible de Colombia.

Daniel Suárez aseguró que garantizar reglas claras y seguridad jurídica es clave para el crecimiento empresarial. | Foto: Caracol Radio

Daniel Suárez aseguró que garantizar reglas claras y seguridad jurídica es clave para el crecimiento empresarial. | Foto: Caracol Radio

En el marco del Festival de las Ideas 2025, Daniel Suárez, director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, recordó que el sistema de la compañía genera miles de empleos e impulsa la inversión en toda la cadena de valor. Por eso, aseguró, es necesario medir el impacto de las empresas, identificar lo que cada actor pone sobre la mesa y reconocer que, al sumar esfuerzos individuales, el impacto colectivo es aún mayor.

Además, hizo un llamado a garantizar reglas de juego claras y seguridad jurídica para el sector privado, y resaltó que escenarios como el Festival son clave para enfrentar la desinformación, recuperar la confianza ciudadana y construir consensos a partir de la diversidad de pensamiento.

Vea aquí la entrevista completa:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad