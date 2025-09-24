En Cartagena canino antinarcóticos frustró envío de más de 35 mil dosis de cocaína hacia San Andrés

Cartagena

En operativos de registro y control a encomiendas en la rampa del aeropuerto de Cartagena, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, logran el hallazgo de 15 paquetes de estupefacientes, las cuales tendrían como destino final la Isla de San Andrés y Providencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante labores de verificación, las unidades policiales de la compañía Antinarcóticos del aeropuerto de Cartagena, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Ruger’, detectaron un olor sospechoso en una carga, lo que llevó a una inspección más detallada.

En la carga, los funcionarios policiales ubicaron 15 paquetes rectangulares, cubiertos con un plástico, equivalentes a más de 35 mil dosis de cocaína y con un valor aproximado a los 100 millones de pesos en el mercado nacional; los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han incautado más de 152 kilos de cocaína en el aeropuerto.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.