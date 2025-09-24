Aumenta a cuatro el número de muertos por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla / Rafael Elias

La emergencia por el consumo de presunto licor adulterado en la capital del Atlántico dejó un nuevo balance preocupante: cuatro personas fallecidas y al menos seis más hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico.

Según el toxicólogo que atiende el caso, Agustín Guerrero, los primeros pacientes llegaron trasladados por la fuerza pública, con signos vitales comprometidos. Uno de ellos no respondió a las maniobras de reanimación y murió al ingresar.

Minutos después fueron recibidos otros afectados, que requirieron intubación, reanimación y paso inmediato a la unidad de cuidados intensivos.

Actualmente, tres personas permanecen en la UCI bajo pronóstico reservado, mientras que tres más están en observación en urgencias del Hospital General.

Adicionalmente, un paciente atendido en el Simón Bolívar se encuentra en estado crítico y a la espera de ser remitido a un centro de tercer nivel.

Testimonios de sobrevivientes

Dos de los afectados alcanzaron a informar al personal médico que habían consumido bebidas alcohólicas adquiridas en la calle, acompañadas de algunos alimentos. Sin embargo, la evolución clínica que presentaron es altamente compatible con intoxicación por metanol (alcohol de madera), principal componente de muchas mezclas adulteradas.

Síntomas y riesgos del licor adulterado

El especialista consultado explicó que la intoxicación por metanol puede manifestarse de manera inmediata o varias horas después de la ingesta.

Los primeros síntomas suelen confundirse con una borrachera fuerte: dolor de cabeza intenso, “guayabo” más severo de lo habitual y malestar general. Con el paso de las horas, pueden aparecer signos más graves como visión borrosa, ceguera temporal o permanente, sensibilidad extrema a la luz y alteraciones metabólicas graves como la acidosis, que puede poner en riesgo la vida.

Las autoridades de salud reiteraron la advertencia a la ciudadanía para evitar la compra y consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, especialmente en esta temporada de alta circulación de licor ilegal.