En menos de una semana dos tigrillos fueron atropellados en el Magdalena Medio

Bucaramanga

En menos de una semana dos ejemplares de tigrillo (Leopardus pardalis), entre los 4 y 5 años de edad, fueron atropellados en vías del Magdalena Medio, lo que enciende las alarmas sobre el impacto vial en la fauna silvestre de la región.

El caso más reciente ocurrió en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja donde un felino fue accidentado en una vía de la zona, el cual fue rescatado con vida, aunque su futuro en el ecosistema aún es incierto.

Días antes otro tigrillo fue embestido en cercanías del embalse Topocoro, donde el animal murió pese a los esfuerzos de atención inmediata.

John Mario Flórez Salazar, director de la Estación Biológica Jaguar Ipacarai, explicó que los atropellamientos se deben a que los felinos siguen transitando por corredores de fauna que han sido interrumpidos por vías 4G, palma, ganadería y otros sistemas productivos.

“Los animales han tenido que adaptarse a las transformaciones humanas y siguen utilizando sus rutas históricas. La falta de planificación vial y de pasos de fauna adecuados los obliga a cruzar carreteras, donde terminan siendo víctimas de atropellamientos”, señaló el experto.

De acuerdo con el registro de la Fundación Cuida la Tierra en lo corrido de 2025 ya han muerto cuatro felinos atropellados en la región, además de más de 15 animales silvestres de otras especies.

Flórez Salazar advirtió que la pérdida de estos depredadores altera la cadena alimenticia y afecta el equilibrio ecológico.

“Con respecto al tigrillo que apareció en la vía del Centro justamente hay una mala noticia porque fue atropellado, pero buena noticia porque fue rescatado. Por fortuna unas personas que venían en la vía lo vieron, lo rescataron y lo atendieron en una clínica en la zona rural y al parecer le salvaron la vida. El problema es que ahora no se sabe en qué condiciones haya quedado, no podemos saber si va a volver al ecosistema o se va a volver un animal de zoológico, que no es lo deseable”, comentó el profesor.

Por su parte la alcaldía de Barrancabermeja lamentó el reciente hecho y le hizo un llamado a los conductores a respetar la señalización vial.

“Acatar la señalización de cruce de fauna para evitar que más especies resulten heridas y perdamos nuestros ecosistemas”, indicó Leonardo Granados, el secretario de Ambiente y Transición Energética.

El llamado de los expertos es claro. Más allá de la señalización, se requieren reductores de velocidad y pasos de fauna (subterráneos y aéreos) que permitan la movilidad de los animales en esta zona estratégica.

Teniendo en cuenta que este sector del Magdalena Medio es considerado un corredor biológico fundamental para la conectividad de jaguares y otros felinos entre Centro y Sudamérica.