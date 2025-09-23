Consejo de Estado ratifica que Juan Daniel Oviedo no pierde la investidura en el Concejo de Bogotá

Juan Daniel Oviedo renunció al Concejo de Bogotá para ir por firmas a la Presidencia de la República.

En sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no declarar la pérdida de investidura de Juan Daniel Oviedo en el Concejo de Bogotá.

En una carta firmada a su nombre, Oviedo aseguró que “la justicia habló con contundencia y dejó en claro que mis actuaciones estuvieron siempre dentro de la ley, sin dolo ni falta grave“.

En febrero, el propio Tribunal de Cundinamarca tumbó la curul que obtuvo Oviedo en el Concejo, tras contar con la segunda votación más alta en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2023.

El juzgado estudiaba si el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) había incurrido en una causal de inhabilidad por haber firmado un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, una sociedad de economía mixta del orden nacional, que “debía cumplirse o ejecutarse dentro del año anterior a la elección, pues la fecha de la suscripción del referido contrato data del 20 de junio de 2023”, como explicó hace unos meses el magistrado Oscar Dimaté.

No obstante, Oviedo y su defensa apelaron el fallo. En mayo, el Tribunal de Cundinamarca mantuvo la investidura del concejal, con una votación de 27 magistrados a favor y seis salvamentos de voto.

La defensa del ahora aspirante presidencial argumentaba que, como Oviedo no fue electo alcalde, no podía perder la investidura de un cargo que no tenía: “La inhabilidad restringe el acceso a un cargo uninominal específico, el cual no ostenta y en el cual no fue electo el señor Juan Daniel Oviedo Arango".

Oviedo continuará con su campaña presidencial

De todas formas, pocos días después de que el tribunal revirtiese la pérdida de investidura de Oviedo, el excandidato a la Alcaldía renunció a su curul para poder avanzar con su campaña presidencial: recorriendo al país recolectando firmas para avalar su candidatura.

Y pese a que Oviedo podría recuperar su lugar en el cabildo, tras la reciente determinación de la Sección Primera del Consejo de Estado, el precandidato no lo hará para concentrarse en su meta de llegar a la Casa de Nariño.

En su carta, la cabeza del movimiento político “Con toda por Colombia” declaró que “el fallo no sólo ratifica mi inocencia, también desmonta los intentos de deslegitimar mi trabajo público y mi derecho a representar a quienes confiaron en mí”.

“Con este capítulo cerrado, reafirmo mi compromiso de sumar fuerzas, ideas y esperanzas para la construcción de un proyecto común de país, de cara a las elecciones presidenciales de 2026″, agregó el exdirector del DANE.

Por su parte, su abogado, Hollman Ibáñez, resaltó que Oviedo “podrá aspirar sin ningún impedimento legal a la presidencia de la República o cualquier otro cargo de elección popular”.