‘Movie Tour Cartagena’, una ruta para recorrer los rincones de la ciudad que conquistaron la gran pa

‘Movie Tour Cartagena’, una ruta para recorrer los rincones de la ciudad que conquistaron la gran pantalla

A través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Alcaldía Mayor de Cartagena, en alianza con Festicine Kids, invita a la comunidad a ser parte de ‘Movie Tour Cartagena’, una innovadora iniciativa que permitirá a locales y turistas explorar los escenarios donde se filmaron películas y producciones audiovisuales que han tenido a Cartagena como protagonista.

Este proyecto busca enriquecer la oferta cultural de la ciudad y posicionar el turismo cinematográfico, vinculando el patrimonio audiovisual con los espacios emblemáticos de zonas como el Centro Histórico y Getsemaní.

Los recorridos, que se realizarán entre septiembre y diciembre de 2025, estarán a cargo del guía profesional certificado Gerardo Nieto e incluirán proyecciones de escenas de películas emblemáticas como Quemada, La Misión, Cobra Verde, Nostromo, El Amor en los Tiempos del Cólera, Crónica de una Muerte Anunciada y Shadow Force.

Las actividades iniciarán este domingo 21 de septiembre en el Museo de Arte Moderno a las 11:00 a.m., allí los participantes podrán revivir fragmentos de estas producciones antes de emprender el recorrido a pie.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó la importancia de este proyecto: “Movie Tour Cartagena es una ventana para redescubrir Cartagena a través del cine. Este proyecto fortalece nuestra oferta turística y rinde homenaje al patrimonio audiovisual de la ciudad”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay resaltó: “Cartagena siempre ha sido un plató natural para el cine internacional. Ahora, convertimos esa historia en una experiencia tangible para residentes y visitantes”.

La ruta incluirá lugares icónicos como la Plaza Santa Teresa, la Calle San Juan de Dios, la Plaza Santo Domingo, la Calle de la Factoría, la Casa del Marqués de Valdehoyos, la Plaza de la Merced, el Teatro Adolfo Mejía, la Plaza de la Proclamación, la Plaza de la Aduana y la Plaza de los Coches, culminando en Getsemaní con un recorrido por el Callejón Angosto, la Calle de la Lomba y la Muralla del Pedregal.

Adicionalmente, se han programado recorridos en bicicleta para los días 9 de noviembre y 21 de diciembre, con inicio en el Parque de la Marina y finalización en Getsemaní.

Las inscripciones estarán abiertas para grupos de 40 personas en los recorridos a pie y 20 en los recorridos en bicicleta que serán prestadas por la organización, para el uso de los asistentes. Las fechas programadas son los próximos domingos 21 de septiembre; 12, 19 y 26 de octubre; 9, 23 y 30 de noviembre; y 14, 21 y 28 de diciembre.

Para ser parte de la próxima ruta del 21 de septiembre, los interesados deberán inscribirse a través del formulario https://forms.gle/BRqBjFjuQuVkzo3r5 el cual estará abierto hasta el próximo sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:59 p.m.