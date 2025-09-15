Consejo de Estado anula pago por herradicación de cultivos en el Catatumbo, Norte de Santander

JUSTICIA

El Consejo de Estado avanza con el control automático de legalidad a los actos administrativos que ha expedido el Gobierno Nacional en el marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo, Norte de Santander y en los municipios de Gónzalez y Río de Oro en César.

Lo último es que esta corporación anuló las resoluciones 0071 y 0084 de 2025 de la Agencia de Renovación Urbana, sobre pagos humanitarios por erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.

El Consejo de Estado encontró que el Decreto 180 que sustentaba el estado de conmoción interior fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

“Las resoluciones no guardan una relación directa con las causas que motivaron la declaración del estado de conmoción, ya que la problemática de la financiación de grupos armados y la vinculación de familias a la economía de cultivos ilícitos existía con anterioridad”, indicó la corporación en línea a lo que declaró la Corte Constitucional.