Bomberos de Cartagena se certificaron como Brigadistas Especialistas en Manejo Integral del Fuego
La formación fue liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Cartagena
Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena participaron en el Curso Nacional de Brigadista Especializado en Manejo Integral del Fuego (BREMIF) Colombia, realizado en Puerto Inírida (Guainía) del 8 al 13 de septiembre.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Los bomberos Karen Pérez e Ismael Caraballo se certificaron como Brigadistas Especialistas en Manejo Integral del Fuego, un programa que busca fortalecer las capacidades de las comunidades y de las instituciones en la prevención y control de incendios forestales, integrando conocimientos técnicos con saberes ancestrales para la protección de bosques y comunidades.
La formación fue liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en colaboración con el PNUD Colombia y el programa Amazonia+, y se ha convertido en una estrategia clave para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en la gestión del riesgo.
Objetivos y alcance de la formación BREMIF:
- Protección de ecosistemas y comunidades: Los brigadistas son fundamentales para la defensa de bosques, páramos y poblaciones vulnerables frente a los incendios forestales.
- Capacidad de respuesta local: El curso proporciona herramientas a comunidades y cuerpos de bomberos para gestionar emergencias en zonas de difícil acceso.
Con esta certificación, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena sigue ampliando sus capacidades operativas y técnicas, contribuyendo no solo a la protección de la ciudad, sino también al cuidado de los ecosistemas estratégicos del país.