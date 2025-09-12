SuperTransporte multa con más de $300 millones a operador del Aeropuerto Palonegro / Caracol Radio

Bucaramanga

La Superintendencia de Transporte sancionó a la concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S. con una multa superior a 300 millones de pesos, tras incumplir órdenes que exigían garantizar la libre elección de transporte terrestre desde el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga.

En comunicado oficial emitido este viernes 12 de septiembre, la entidad señaló: “Por el incumplimiento a las órdenes impartidas mediante Resolución No 10025/24, donde se le ordenó de manera inmediata eliminar de cualquier forma de direccionamiento o vulneración al derecho de libre elección que tienen los pasajeros que arriban a la terminal de transporte aérea”.

Según la Superintendencia de Transportes, la concesión no estaba garantizando que los ciudadanos no se vieran obligados a usar exclusivamente los vehículos afiliados al Consorcio Taxi Aeropuerto.

Lea también: Se cae arrendamiento de buses del Metro de Medellín para Metrolínea en Bucaramanga

La Superintendencia recordó que también se le ordenó a la concesión: “buscar y ejecutar una solución ajustada a las leyes, reglamentos aeronáuticos y en general atendiendo las consideraciones expuestas en este acto administrativo, de forma tal que protejan la seguridad del aeropuerto, así como los intereses legítimos de los pasajeros y los proveedores de servicios de transporte terrestre en cualquiera de sus modalidades”.

El Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, advirtió que “esta sanción se deriva del incumplimiento de una orden impartida por la SuperTransporte, ya que presuntamente, la concesión Aeropuertos del Oriente estaría vulnerando el derecho de libre elección que tienen los pasajeros que llegan a Palonegro, a la hora de elegir el tipo de transporte terrestre que desea tomar”.

Podría interesarle: Fracking reaviva debate nacional: se cruzan posturas en foro energético en Barrancabermeja

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la medida y afirmó: “Desde el Ministerio de Transporte respaldamos las decisiones de la Superintendencia que priorizan al usuario y promueven un acceso libre, seguro y equitativo al transporte. Esta sanción envía un mensaje claro: no toleraremos prácticas que limiten la libre elección ni afecten la seguridad y calidad del servicio en nuestras terminales aéreas”.

La multa corresponde a 250 UVB (equivalentes mensuales vigencia 2025) y, según advirtió la Superintendencia, podrán imponerse sanciones sucesivas si persiste el incumplimiento.

Otras noticias: ¡Agéndese! Estos son los cierres viales en Bucaramanga por Feria Bonita del 11 al 15 de septiembre

Finalmente, la entidad recordó que contra esta decisión proceden recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de la Delegatura de Concesiones e Infraestructura.