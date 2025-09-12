Horóscopo del Profesor Salomón para este 12 de septiembre: Tauro y Escorpio, eviten la tristeza

Horóscopo de HOY 1 de agosto, profesor Salomón: Escorpión, saque el rencor de su corazón. Imagen de fondo de Canva

El profesor Salomón manifiesta que el número 12 representa poder, energía y plenitud. Las personas que nacieron en esta fecha son dinámicas, serias y saben lo que quieren, además, poseen un gran corazón pese a ser tan racionales y estrictos con otros a su alrededor.

En este día puede que sienta algo de decepción, tristeza e inconformidad, pero recuerden ¡Pueden con todo!

Horóscopo de HOY 12 de septiembre

Aries

La estabilidad económica viene en camino, las cartas muestran que es probable que se mude pronto. En el amor, no descuide su relación.

Número: 4278

Tauro

¡Luche por lo que desea! Las cartas muestran que debe llevar las cosas con calma, no se angustie y evite entrar en estados de enojo. No se preocupe por el dinero, le llegará de forma inesperada.

Número: 0445

Géminis

No se ate a nadie, Géminis, y tampoco usted permita que lo aten. A nivel laboral, es necesario que vaya en busca de algo nuevo para dar un respiro. ¡El éxito lo espera!

Número: 1830

Cáncer

Tus proyectos saldrán adelante, pero debes creerlo, debes tener fe en que todo se puede lograr. No solo se trata de querer, sino de poder. Comparta más tiempo con familia, en el amor, defina la situación.

Número: 0428

Leo

¡Leo! Recuerde que debe luchar por lo que quiere, mejoré aquello en lo que esté fallando. Las cartas dicen que hay cosas ocultas que debe buscar, que traerán bendición. Evite la tristeza, pasado en pasado, siga adelante.

Número: 8027

Virgo

¡Virgo, cuide su trabajo y haga bien las cosas! Una carta especial del tarot dice que debe ser cuidadoso con lo que cuenta, pues se pueden formar chismes a su alrededor. Todo aquello que esté relacionado con negocios, le saldrá bien.

Número: 4817

Libra

Libra, no se desespere, mantenga la calma, las cartas muestran que usted tiene un vicio, es importante que supere esto. Si quiere lograr cosas y tener méritos, debe esforzarse más, no desfallezca.

Número: 1117

Escorpión

Escorpio, una plata extra viene, y si decide participar en juegos de azar, es probable que tenga suerte y gane. Si hay una situación que le causo tristeza, intente superarlo, recuerde que la amargura oscurece el corazón.

Número: 2517

Sagitario

El dinero en cantidades llegan, las cartas muestran que se va a reconciliar pronto con algún familiar con el que tuvo discordia. Recuerde que la suerte está de su lado, aprovéchelo.

Número: 1230

Capricornio

Siga adelante con su trabajo, no renuncie todavía hasta que tenga otro empleo asegurado. Una de las cartas del tarot muestra que es importante que se realice una limpieza, pues algo negativo está sucediendo a su alrededor.

Número: 3476

Acuario

Tendrá mucho trabajo este mes, Acuario, pero recuerde que todo ese esfuerzo que está depositando, le será recompensado. Ahora bien, en el amor, prepárese, pronto tocará sus puertas.

Número: 8889

Piscis

El tarot enseña que se abre un portal de oportunidades para viajar al extranjero, y todo aquello que manifiestes desde el amor y lo positivo, se le dará. ¡Créalo!

Número: 5068

