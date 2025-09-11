Turista del Valle del Cauca fue golpeado por una lancha en Playa Blanca: estado de salud es grave

Cartagena

Sebastián Valencia Rivera, de 37 años y oriundo de Buga, Valle del Cauca, se encuentra en grave estado de salud en el Hospital Universitario del Caribe tras ser golpeado por una lancha cuando nadaba en Playa Blanca, isla de Barú en la zona insular de Cartagena.

Al parecer, el siniestro ocurrió en una zona delimitada solo para bañistas donde no pueden circular embarcaciones. El turista tiene múltiples fracturas y graves daños en algunos de sus órganos vitales.

Al respecto, la Alcaldía expresó solidaridad con la persona afectada y su familia, quien en este momento se encuentra en observación a la espera de que finalicen unos exámenes médicos.

Según la Secretaría de Turismo, de manera inmediata, se estableció contacto con los turistas afectados y autoridades competentes a fin de activar las rutas necesarias para adelantar la investigación correspondiente. En articulación con la DIMAR, autoridad competente en materia marítima, se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen boyas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para los bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas.

“Paralelamente, se adelanta una verificación sobre la empresa con la que los turistas contrataron los servicios, para constatar que cumpla con todos los requisitos y documentación legal exigida para la prestación de actividades turísticas”, expresó el Distrito.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que los turistas implicados han surtido el debido proceso y ya interpusieron una denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, contra las personas que piloteaban la embarcación.