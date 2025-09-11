Las plazas de mercado y su aporte a la sostenibilidad

Durante el tercer día de la cumbre el Director del Instituto para la Economía Social, Wilfredo Grajales, explicó la principal iniciativa que se está realizando en las plazas de mercado para aportar a la sostenibilidad, se trata de las Rutas selectivas de residuos orgánicos.

Este proyecto ha recolectado mensualmente 71.000 kilos de residuos en las plazas de mercado de Bogotá, los cuales se convierten en abono para el campo y cierra con el ciclo productivo; esto tiene un impacto positivo en materia de seguridad alimentaria en la ciudad.

“Las Rutas Selectivas son un ejemplo de economía circular: nada se pierde, todo se transforma. Con ellas las plazas de mercado se consolidan como espacios patrimoniales, pero también como referentes de sostenibilidad urbana y lucha contra el cambio climático”, señaló el Director del IPES.

Es la primera vez que las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá se reúnen en en esta Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, y allí dieron a conocer el impacto medio ambiental que resulta del manejo de desechos, con su visión de demostrar que es posible transformar los residuos en oportunidades “sin perder nada”.

Otras iniciativas que se están realizando en las Plazas de mercado de Bogotá

Las IPES junto con la GIZ y la UAESP, han liderado un proyecto en torno a los biodigestores, estas herramientas permiten ahorrar energía, además de hacer un mejor uso de la energía en las plazas. Adicionalmente, se están realizando propuestas a nivel educativo, en donde el director expone que es muy importante generar un cambio cultural sobre el manejo de lo residuos hacia quienes visitan las plazas como quienes hacen parte de este escenario.

Además de ser ser espacios patrimoniales, las plazas de mercado con este tipo de iniciativas se convierten en referentes de sostenibilidad urbana para el país.