Buchanan’s invita a los fanáticos de la Selección Colombia a “volver como familia” para el Mundial

Tres décadas después de que Colombia fuera a un Mundial en territorio norteamericano, la ‘tricolor’ volverá buscando la gloria mundialista, por lo que Buchanan’s envió un mensaje de unión.

Durante los últimos días, la Selección Colombia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que va a tener como sede diferentes países, entre ellos Estados Unidos, por lo que la emblemática marca de whisky Buchanan’s recordó, a través de un emotivo video, que hace 32 años el seleccionado nacional también se preparaba para ir a competir en la copa del mundo de 1994 del territorio estadounidense, pero que no tuvo el desenlace esperado.

Es nuestra segunda oportunidad. En 1994, un sueño nos llevó a Estados Unidos. Un sueño que marcó nuestra historia, pero que quedó incompleto”, indicó la marca, mencionando que, en dicha época, Colombia era un país con diferencias y estaba marcado por divisiones que no permitieron vivir este sueño como la gran hinchada que tiene el país. Sin embargo, envió un mensaje reconfortante:

Hoy, tres décadas después, la vida nos da una nueva oportunidad: volver al mismo suelo y al mismo escenario para demostrarle al mundo lo que significa ser familia. Porque cuando hablamos de familia, hablamos de vínculos inquebrantables. De un amor honesto. De las risas, los encuentros y la libertad de ser nosotros mismos. Familia es estar unidos en las buenas y en las malas. Es equivocarse, perdonar y crecer. Por eso, hoy invitamos a todos a volver en familia. A volver a creer, a volver a abrazarnos, a volver a celebrar lo que somos”, mencionó.

Además, la marca es promotora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que convocó a estrellas futbolísticas históricas del país, como Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Francisco Maturana, Mario Yepes, Daniela Montoya y figuras del periodismo deportivo, como Nicolás Samper, Héctor Chávez, Javier Fernández y Hernán Peláez, para hacer una reflexión y enviar un mensaje de apoyo y unión de cara a la copa del mundo de 2026: “El fútbol y la vida siempre dan segundas oportunidades. Es momento de volver, pero esta vez como familia”.

A continuación, le dejamos el video realizado por Buchanan’s:

