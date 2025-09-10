Tres cadáveres con signos de tortura hallados en zona rural de Santa Catalina- Bolívar

En el municipio de Santa Catalina- Bolívar, zona rural del corregimiento de Colorado, fueron encontrados tres cuerpos sin vida con heridas de arma blanca y signos de tortura.

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, los restos mortales corresponden a Luis Fernando Chavez Daza, natural de Orito, Putumayo. Tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018).

También fue encontrado Luis Fernando Meza Aldana, presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024).

La tercera víctima fatal es Haissar Junior Natera Echeverry, con una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2019).

Los hechos son materia de investigación. Por su parte, la inspección técnica a cadáver, fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación. También se conoció que los hoy occisos residían en el municipio de Luruaco- Atlántico.