¿Por qué el ‘síndrome del corazón roto’ es más mortal en hombres que en mujeres? Ciencia explica

El ‘síndrome del corazón roto’ es conocido médicamente como ‘miocardiopatía de Takotsubo’. Básicamente, es una condición poco común que afecta de manera temporal al músculo cardíaco después de un evento de fuerte estrés físico o emocional.

Desde la perspectiva de la ‘American Heart Association’, esta afección presenta síntomas similares a los de un infarto, como dolor en el pecho, dificultad para respirar y palpitaciones, pero a diferencia de un ataque cardíaco, las arterias no están obstruidas.

Cabe resaltar que su origen radica en una descarga excesiva de catecolaminas, hormonas del estrés que “aturden” una parte del corazón, explicó el doctor Mohammad Reza Movahed, profesor clínico de medicina en la Universidad de Arizona.

Adicionalmente, entre las complicaciones más graves se encuentran coágulos, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales y paro cardíaco, aunque con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado la recuperación suele ser completa.

¿Por qué los hombres tienen mayor riesgo de morir?

El estudio, previamente mencionado, analizó casi 200.000 casos de pacientes hospitalizados en Estados Unidos por miocardiopatía de Takotsubo, entre 2016 y 2020.

Los resultados mostraron que el 83 % de los afectados eran mujeres, pero los hombres tuvieron una tasa de mortalidad significativamente mayor: 11.2 %, más del doble que la femenina.

Movahed señaló que esta diferencia podría explicarse porque los hombres producen niveles más altos de catecolaminas, hormonas del estrés, durante situaciones de tensión extrema.

Por otra parte, el doctor Louis Vincent, investigador de cardiología en la Universidad de Miami, explicó que el estrógeno, presente en mayor concentración en las mujeres, podría tener un efecto protector frente a estos picos hormonales, reduciendo la gravedad del síndrome y mejorando el pronóstico.

¿Qué factores sociales influyen en la mortalidad masculina?

Este síndrome continúa siendo un desafío para la práctica médica por la manera en que se diagnostica en distintos grupos poblacionales.

Según explicó el doctor Deepak Bhatt, director del ‘Mount Sinai Fuster Heart Hospital’ en Nueva York, muchos médicos tienden a asociar esta afección principalmente con mujeres, lo que ocasiona que en los hombres se retrase la identificación del cuadro clínico.

Esta demora, sumada a que ellos suelen minimizar los síntomas o buscar atención médica en etapas avanzadas, eleva el riesgo de complicaciones como coágulos, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco.

También hay que considerar que ante cualquier dolor súbito en el pecho o dificultad para respirar debe ser tratado como una emergencia médica y atendido de inmediato. Bhatt recomendó no intentar “aguantar” en casa ni automedicarse, sino acudir a los servicios de urgencias.

Finalmente, Movahed, de la Universidad de Arizona, destacó que el manejo del estrés crónico mediante prácticas como la meditación o el ejercicio regular puede fortalecer la salud cardiovascular y reducir la vulnerabilidad frente a este síndrome.