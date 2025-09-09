En el Huila, autoridades no reaccionan, ante la invasión de tierras de ganaderos.

Caracol radio neiva

Cerca de 50 familias campesinas han llegado a predios de ganaderos en zona rural del municipio de La Plata para ocuparlos. Según las victimas de estas ocupaciones, el común denominador en la excusa de los ocupantes, es que la agencia nacional de tierras compraría esos predios para los indígenas y no les cumpliría a ellos con los compromisos establecidos por parte del gobierno nacional.

Son tres los predios ocupados en la actualidad de acuerdo a la información suministrada por la secretaría de gobierno del Huila. La Finca El cedro en la vereda el Congreso en el corregimiento de Belén, La finca Villa san José en la vereda El Madroñal, del mismo corregimiento y el predio en la vereda Agua Bonita del corregimiento de San Vicente en el mismo municipio.

Mariano Echavarría quien es uno de los propietarios de los terrenos invadidos, dijo a Caracol radio, que se han hecho todas las diligencias que les han dicho, pero sin ningún resultado. “Realizamos la Querella ante la policía, hemos realizado mesas de trabajo en la gobernación, hemos puesto tutelas contra los encargados del orden público, demandas ante la fiscalia, pero hasta el momento nadie hace presencia en la zona de invasión y por la ausencia del estado los invasores están están envalentonados”, expresó.

Caso similar da a conocer Marcela Lozada, propietaria de otro de los predios, “Ya cumplimos tres semanas de estar invadidos, hemos hecho reuniones encabezadas por el secretario de gobierno del huila, quedó de ir una comisión la habían fijado para el 4 de septiembre nadie confirmó, nadie apareció a la hora de la cita, esta semana dicen que van a volver a programar la visita y seguimos con los predios invadidos y no sabemos a quien recurrir, nos sentimos totalmente desprotegidos, hemos ido a la personería, policía, pero nadie hace nada.

La situación es tan compleja que, según las víctimas, las autoridades de Policía no han podido llegar hasta los predios por la fuerte presencia de las disidencias y para realizar estos operativos deben contar con el apoyo del ejército, sin embargo, el secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas manifestó que se trabaja en poder dar solución pronta a la problemática.