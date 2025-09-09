Desarticuladas nueve bandas venta de estupefacientes en Bolívar durante el 2025

En un esfuerzo contundente contra el crimen organizado, la Policía Nacional de Colombia ha llevado a cabo cientos de operativos en los distintos municipios del departamento de Bolívar, logrando la desarticulación de 9 grupos delincuenciales dedicados al expendio de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades. Estas acciones han resultado en la captura de 997 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en 2025.

Según informó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, la mayoría de los detenidos fueron capturados en situación de flagrancia, mientras que 11 de ellos enfrentaron capturas por orden judicial. Además, se han realizado 162 diligencias de allanamiento y registro dirigidas contra estas estructuras criminales.

Los operativos se concentraron en municipios como El Carmen de Bolívar, María La Baja, Arjona, Villanueva, Magangué, Mompox, San Estanislao, San Juan Nepomuceno y Río Viejo. Gracias a investigaciones adelantadas, la Policía ha podido identificar los patrones de acción de estos grupos y desarticular sus redes.

Uno de los casos más destacados fue la captura de dos individuos quienes se transportaban como pasajeros en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín - Cartagena. En el momento de la requisa, les encontraron en dos morrales 49 paquetes de marihuana prensada tipo creepy.

En total, la Policía Nacional ha incautado más de 159.941 gramos de sustancias alucinógenas, entre las que se incluyen 8.808 gramos de base de coca y cocaína, 27.121 gramos de marihuana, 121.482 gramos de bazuco y otras sustancias listas para su distribución. Este golpe al microtráfico representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico local en 2025.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, dijo que estos operativos reflejan el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el esfuerzo por desmantelar las redes de distribución de drogas que afectan a las comunidades. “La institución reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades sospechosas y colaborando con las fuerzas de seguridad en la erradicación del tráfico de drogas en el país”.