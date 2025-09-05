Animalistas de Norte de Santander celebran prohibición de corridas de toros, coleo y peleas de gallo

Norte de Santander.

La decisión de la Corte Constitucional que prohíbe de manera definitiva las corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos fue recibida con entusiasmo por los sectores animalistas de Norte de Santander, quienes la califican como un hecho histórico y sin precedentes en Colombia.

Carlos Muñoz, abogado y animalista cucuteño, aseguró que se trata de “la sentencia más importante en toda la historia de la Corte Constitucional en materia de protección animal”.

Recordó que el alto tribunal no solo ratificó la Ley 2385 de 2024, conocida como “Ley No Más Olé”, sino que amplió la prohibición a todas las prácticas que implican maltrato, dejando claro que la cultura no puede justificar la violencia contra los animales.

En Norte de Santander, la medida impacta especialmente a las peleas de gallos, que todavía son comunes en Cúcuta y su área metropolitana, así como a algunos eventos taurinos que se realizan en municipios del departamento.

“Estos sectores deben ser caracterizados y acompañados en un plan de transición que garantice su sustento económico y laboral. Es posible hacerlo de manera ordenada y digna”, señaló Muñoz.

El abogado también advirtió sobre la posibilidad de que aumente la clandestinidad de estas prácticas en la región fronteriza, sobre todo teniendo en cuenta que en San Cristóbal (Venezuela) aún se mantienen escenarios taurinos.

“Ese es un riesgo real, pero precisamente el fallo obliga al Estado a fortalecer los controles y garantizar que la transición se cumpla en los tiempos establecidos”, agregó.

Para los animalistas, el reto en Norte de Santander será avanzar hacia un cambio cultural que reemplace la diversión basada en el maltrato por expresiones respetuosas de la vida animal.

“Estamos muy felices porque es una decisión inédita, que incluso va más allá de lo que pedíamos. Creímos que serían al menos diez años de batallas legislativas, pero la Corte nos sorprendió con una decisión definitiva que marca un nuevo rumbo para el país y para esta región”, puntualizó Muñoz.