Sicarios mataron a una mujer frente a centro comercial en el sur de Cartagena: era oriunda de Sucre

Cartagena

Minutos de pánico vivieron cientos de personas que se encontraban en la Troncal de Occidente, a la altura del centro comercial San Fernando del barrio Ternera, sur de Cartagena, por cuenta de un ataque sicarial que acabó con la vida de una mujer de 27 años.

La Policía Metropolitana confirmó que dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon a quemarropa a Daniela Isabel Benítez Contreras, cuando ella se desplazaba como parrillera en otro vehículo similar.

El crimen se perpetró frente al centro comercial San Fernando en el barrio Ternera frente a la mirada de mototaxistas y conductores que a esa hora se movilizaban por esta vía, una de las más concurridas de Cartagena.

Daniela quedó tendida en el pavimento de la vía sin signos vitales ante la gravedad de los impactos. Se conoció que la hoy occisa era oriunda de Majagual, Sucre y no tenía antecedentes judiciales.

Mientras unidades de la Sijín adelantaban la inspección técnica se registró un monumental trancón en la Troncal de Occidente y vías aledañas. El cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, a la espera de que se confirmen los móviles del sicariato.