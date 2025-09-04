Motociclista fue asesinado por sicarios en el sur de Cartagena, cerca de Territorio Mío

Cartagena

Como Mauro Andrés Arteaga Piñeres, de 24 años, fue identificado el hombre asesinado por sicarios en el sur de Cartagena. El crimen se registró en la vía que conduce al conjunto residencial Territorio Mío, en la urbanización Villa Rosita.

De acuerdo con las versiones preliminares, el occiso se desplazaba en una motocicleta y de un momento a otro fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar.

En cuestión de segundos, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó sin mediar palabra, acabando con su vida de manera instantánea.

La inspección técnica fue adelantada por unidades del CTI de la Fiscalía.