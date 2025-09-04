Cartagena

Motociclista fue asesinado por sicarios en el sur de Cartagena, cerca de Territorio Mío

Dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta le dispararon sin mediar palabra

Cortesía

Cortesía

Cartagena

Como Mauro Andrés Arteaga Piñeres, de 24 años, fue identificado el hombre asesinado por sicarios en el sur de Cartagena. El crimen se registró en la vía que conduce al conjunto residencial Territorio Mío, en la urbanización Villa Rosita.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las versiones preliminares, el occiso se desplazaba en una motocicleta y de un momento a otro fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar.

En cuestión de segundos, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó sin mediar palabra, acabando con su vida de manera instantánea.

La inspección técnica fue adelantada por unidades del CTI de la Fiscalía.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad