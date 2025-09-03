Minsalud gestiona importación de medicamentos utilizados en las UCI ante escasez

El Ministerio de Salud informó que realizó recientemente una mesa de trabajo con algunos actores del sistema, especialmente con titulares de registro sanitario, importadores y gestores farmacéuticos, con el fin de analizar la situación de disponibilidad de algunos medicamentos requeridos a nivel intrahospitalario, como unidades de cuidados intensivos.

Ante la alerta emitida hace unos días por especialistas, la cartera ministerial aseguró que medicamentos como etomidato, lidocaína con o sin epinefrina, metoprolol tartrato, noradrenalina, midazolam, remifentanilo, amiodarona, azul de metileno y vasopresina, se encuentran en la lista de vital no disponible, lo que que permite su importación por esta vía.

“En el caso de la vasopresina, ya se gestionó su inclusión para importación como vital no disponible y se espera contar con disponibilidad en el territorio nacional en los próximos quince días. De igual manera, para la n-acetilcisteína y el fentanilo se han adelantado gestiones con otros fabricantes e importadores, lo que permitirá fortalecer su abastecimiento y mejorar la disponibilidad en las próximas semanas”, señala el ministerio.

Panorama de abastecimiento de medicamentos inyectables

Norepinefrina: Sobre este medicamento indican que Laboratorios Ryan que cubre el 26% del mercado, cuenta con 120.000 ampollas por mes, contadas a partir de septiembre y hasta diciembre, sin embargo, su disponibilidad no ha suplido la demanda necesaria y por eso fue catalogado como vital no disponible.

Vasopresina: Actualmente dos de los titulares de registro sanitario de este medicamento presentan la suspensión total de actividades, lo que impide su fabricación y comercialización, mientras que la empresa Nextpharmasourcing, obtuvo la autorización de importación de este medicamento como Vital No Disponible, y proyectan contar con 3.700 cajas por 10 ampollas la próxima semana.

Azul de metileno: Diversos importadores de este fármaco ya tienen autorización de importación y avanza en tramites de nacionalización, por lo que anunciaron que contará con disponibilidad de 8.000 unidades desde el 10 de septiembre.

Furosemida: El laboratorio Vitalis, informó que en el mes de septiembre tendrá disponible 360.000 unidades de este medicamento. Otro de sus titulares de registro señaló que se presentó una sobredemanda del producto.

Milrinona: La empresa Proclin informó una disponibilidad de 4.500 unidades/mes para los meses de septiembre a noviembre, y en el mes de diciembre de 13.000 unidades.

Fentanilo: Biosano, confirma, la disponibilidad del medicamento, pues cuenta para el mes en curso con 581.900, y tiene suficientes unidades hasta final de año, y se estima, abastecer al país con este biológico a través de otros titulares de registro.

Acetilcisteína: Ante la suspensión de la comercialización del medicamento por parte de los titulares, el Invima aprobó la adición de un nuevo fabricante, el cuál inicia con la producción durante este mes.