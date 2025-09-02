“No hay control”: sigue el consumo de drogas y piques ilegales en el puente La Novena en Bucaramanga

Bucaramanga

Los habitantes del barrio Balconcitos en Bucaramanga, denuncian que continúan siendo víctimas de la venta y consumo de drogas, también de piques ilegales y de la música a alto volumen que provienen de los vehículos de los ciudadanos que se reúnen en el puente de La Novena.

Líderes de la comunidad manifiestan que esta situación ha aumentado la inseguridad en el sector.

“El consumo, la venta, ahora los días jueves muchas veces se vienen a los piques ilegales. No es la forma de poder nosotros convivir, muy especialmente para la gente de la entrada es bastante delicado a este tema, el ruido es una contaminación bastante desbordante, es muy difícil lo que nosotros vivimos”, señaló Julio César Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos.

Lea también: “La mala suerte del país nos quitó a mi hijo”: papá de joven asesinado por un hurto en Bucaramanga

Agregó Herrera que el puente también presenta fallas en una parte de su infraestructura que ponen en peligro a los conductores que por allí transitan, manifestó que estás ya han sido reportadas pero no son atendidas y ya han ocurrido accidentes en los que se han perdido vidas.

“Venimos algo preocupados por el tema de infraestructura del puente, vemos que hay unas rejillas las cuales últimamente se han levantado, se han hecho algunos arreglos pero no ha sido total. Ya han habido varios accidentes debido a eso, de hecho una persona murió hace unos meses atrás, hace poco un accidente con una señora que traía a su hijo que se desplazaba a uno de los colegios del sector y cayó por ese hueco a la alcantarilla. Vemos la infraestructura mal, no vemos que haya un constante revisión, no hemos visto ni la primera y eso es preocupante”, comentó el líder comunal.

Podría interesarle: En Bucaramanga abren inscripciones para 10.000 cupos escolares en 2026, ¿cómo solicitar una plaza?

Los habitantes de este sector recalcaron que los problemas de orden público son todos los días, especialmente en horas de la noche, por lo que esperan medidas más fuertes de parte de las autoridades, que controlen realmente esta situación.