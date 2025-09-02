‘Espejo de luz’, una ventana interactiva del cine colombiano llegó a Santa Marta en sus 500 años

Exposición ‘Espejo de Luz’ llegó a Santa Marta como parte de la conmemoración de los 500 años de la ciudad

Santa Marta vive una experiencia interactiva con ‘Espejo de luz’, una exposición que invita al público a sumergirse en la historia y el futuro del cine colombiano a través de la tecnología, el arte y la interacción.

La muestra se exhibe en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno y estará abierta hasta el 12 de septiembre y ofrece tres estaciones que atrapan a los visitantes:

Línea de tiempo interactiva que recorre más de dos décadas de transformaciones del cine nacional

Máquina de sinopsis que responde al movimiento del público

Tarot cinematográfico que se atreve a imaginar lo que viene

Para Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia, “esta exposición es interactiva y tenemos tres componentes que nos hablan de lo que ha ocurrido y de lo que está por venir”.

Asimismo, se proyecta como una vitrina para posicionar a Santa Marta como escenario cultural y cinematográfico, y para Laura Morales Guerrero, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena, representa la oportunidad de que el público contemple, analice y disfrute del cine colombiano en una experiencia inmersiva.

Quienes ya la han recorrido coinciden en que es una experiencia enriquecedora para quienes quieren acercarse al cine colombiano desde un lugar distinto, donde la tecnología y la creatividad se cruzan con la memoria cultural, y puede visitarse de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 a 3:00 p.m.