En persecución policial, cayeron dos presuntos delincuentes por robo de motocicleta en Cartagena

Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto y porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes, habían hurtado la motocicleta de un hombre en el Viaducto de la zona norte.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia permitió interceptar y capturar a estos dos sujetos conocidos como ‘el Rafa’ y ‘el Carlitos’, quienes huían en una motocicleta que habían hurtado minutos antes a un ciudadano.

Los indiciados, al parecer, harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas, con el fin de venderlas como autopartes o para el servicio de bandas multicrimen.

La motocicleta fue regresada a su propietario, quien agradeció a la Policía Nacional por la rápida respuesta.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado a 636 personas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.