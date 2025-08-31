Motociclista muerto y acompañante herido por accidente entre Cartagena y Barranquilla

Cierre total Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla por un siniestro vial que dejo una persona fallecida y una persona lesionadas.

En el hecho ocurrió en la ruta 90a01 km 43+50 metros, jurisdicción del Municipio de Santa Catalina, donde se ven involucrados un camión y una motocicleta conducida por Jose Willians Meló Lara, de Ambalema Tolima, de 35 años de edad, quien fallece en el lugar de los hechos.

El acompañante, identificado como Elio Ramón Aguilar Ariza, de Barranquilla, de 44 años de edad fue trasladado al Hospital Serena del Mar, quien presenta fractura de miembro inferior izquierdo, laceraciones en cara y hombros.

Al parecer el camión transitaba en sentido Loma de Arena hacia Arroyo Grande impactando de frente al parecer por adelantar invadiendo el carril en sentido contrario.