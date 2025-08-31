97 familias de Villa Hermosa agradecieron al alcalde Dumek Turbay por solucionarles la energía en me

En medio del inicio de obras del nuevo megacolegio en Antonio José de Sucre y Cerros de Albornoz, un grupo representativo de habitantes solicitó el apoyo del alcalde Dumek Turbay para que Afinia hiciera los mantenimientos y reparaciones necesarias para que 97 familias pudieran tener luz en sus casas y negocios, tras cuatro días sin el servicio.

De inmediato, el alcalde de Cartagena se comunicó con Afinia para que priorizará una solución expedita a las más de 97 familias que no contaban con luz en sus residencias en el barrio Villa Hermosa.

Menos de 24 horas después, ya todos los afectados cuentan con energía eléctrica, por lo que le agradecieron al alcalde priorizar su clamor y propiciar la solución que esperaban hace tiempo, tras varias quejas y reclamos a la empresa de energía.

“Ni carreta ni maqueta. Gracias al señor alcalde porque ya hoy contamos con el servicio de la luz. Hoy somos 97 familias viviendo como se debe”, expresó una líder de Villa Hermosa.