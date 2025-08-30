Hotel Intercontinental Cartagena nominado en los World Luxury Awards en dos categorías

Por tercer año consecutivo, el Hotel Intercontinental Cartagena ha sido nominado en los World Luxury Awards en dos categorías - Mejor Hotel de Eventos de Lujo y nuestro querido restaurante Kanuú como Mejor Restaurante de Hotel de Lujo.

La nominación es profundamente significativa, porque detrás de ella hay historias reales. Está en las manos expertas de nuestros chefs que convierten ingredientes en memorias; en las sonrisas de recepción que hacen sentir a cada huésped como en casa; en la dedicación de housekeeping que cuida cada detalle invisible pero esencial; en el compromiso del equipo de ventas que convierte ideas en encuentros posibles; y en la pasión de todo nuestro equipo quienes, en cada evento, ven más que un trabajo: la oportunidad de ser cómplices de Ocasiones Increíbles.

Ayuda a traer este reconocimiento a Cartagena y al InterContinental votando en cada categoría a través del enlace: https://www.intercartagena.com/world-luxury-awards.