Capturan a presunto cabecilla del Clan del Golfo en Cereté, Córdoba

Montería

En un operativo conjunto, el Grupo Antisecuestro Militar (Gaula) Sinú y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Montería (Memot) capturaron a un presunto cabecilla del Clan del Golfo en la vereda El Cepillo, en el municipio de Cereté.

El detenido, identificado como Manuel Antonio Padilla Padilla, de 38 años, fue sorprendido en flagrancia con un arsenal de armas de fuego y municiones. La captura se dio como parte de la operación militar “Átomos”.

Según las autoridades, Padilla Padilla formaba parte de la subestructura Javier Yepes Cantero del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. Se le acusa de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Historial delictivo y material incautado

Las investigaciones revelaron que Padilla Padilla tiene una trayectoria criminal de diez años dentro de la organización. Hace dos años, salió de prisión tras pagar una condena de diez años y seis meses por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio.

El sujeto se desempeñaba como cabecilla de zona, encargado del cobro de extorsiones y de multas por riñas en el sector.

Durante la captura, se le incautó el siguiente material:

* Una pistola de 9 mm, sin marcas.

* Un revólver calibre 38 especial.

* Dos pistolas de fogueo modificadas.

* Cartuchos de diferentes calibres.

* Un teléfono celular.

El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía 47 local de Montería, que se encargará de continuar con el proceso judicial.