Más que campañas: una visión de marca integral

En los últimos años, 54D se ha consolidado como un movimiento global que trasciende el concepto tradicional de fitness. Lo que comenzó como un programa de entrenamiento de alto rendimiento creado por el ex-futbolista profesional mexicano Rodrigo Garduño, hoy se ha convertido en una propuesta integral de transformación física, emocional y mental y detrás de esa evolución, está el trabajo estratégico y creativo de Henry Capodiferro, quien se ha desempeñado como Director Creativo de la marca desde 2022.

Con una trayectoria forjada en el mundo de la televisión y el entretenimiento, Capodiferro asumió el reto de llevar a 54D a un nuevo nivel. Su rol no se limita a la dirección de campañas publicitarias, sino que abarca la curaduría completa de la identidad visual y narrativa de la marca. Desde la producción de contenido hasta la definición de procesos internos y la implementación de herramientas que optimizan la experiencia del usuario, Capodiferro ha trabajado para garantizar que cada punto de contacto con la marca tenga coherencia, autenticidad y propósito.

“No soy una persona que promueva lo que no consume o aquello que no tenga una propuesta de valor real. 54D me sorprendió por su complejidad y solidez, y eso me motivó a rediseñar procesos y aplicar estrategias que potencien tanto la plataforma digital como la experiencia en los estudios físicos”, señala.

54D ON: un hito en Telemundo Studios

Uno de los logros más recientes de su gestión ha sido liderar junto con Omar Yunes CEO de la marca y Fernanda Gutiérrez directora de Contenido Online, la nueva producción de 54D ON en los emblemáticos estudios de Telemundo. Este proyecto marcó un antes y un después para la marca en Estados Unidos, combinando storytelling emocional con imágenes de alto impacto para reforzar la expansión del programa en el mercado norteamericano.

Capodiferro encabezó la estrategia de storytelling, supervisó la creación de contenidos exclusivos detrás de cámaras y dirigió entrevistas con entrenadores, miembros de la comunidad y el equipo de producción, resaltando las historias personales que sostienen el movimiento 54D. Además, lideró la campaña de marketing multicanal que acompañó el lanzamiento, asegurando una narrativa consistente en plataformas digitales y sociales.

“Fue una gran experiencia trabajar en tan buen ritmo con el impecable equipo de producción, junto con el director Sergio Lazarov, nuestra comunidad y el gran equipo de Telemundo. El resultado fue mejor de lo esperado, y ha sido muy bien recibido por

nuestros socios y miembros. Lo más importante de este paso que nos atrevimos a dar con la marca 54D, es que, por primera vez, el nuevo contenido de nuestra plataforma online fue creado por nuestra propia comunidad”, explica el director Creativo de la marca global de fitness.

Evolución y expansión global

Actualmente, 54D atraviesa una etapa de transformación que busca rediseñar por completo su identidad visual y narrativa. Bajo la dirección creativa de Capodiferro, la marca se prepara para lanzar una nueva batería de contenidos en su plataforma on-demand, además de consolidar alianzas estratégicas y expandir su presencia internacional.

“Estamos entrando en una nueva era para 54D. Lo que no evoluciona no se transforma, y este año representa una oportunidad única para llevar adelante un gran proyecto”, afirma.

Un futuro sólido

El trabajo de Henry Capodiferro ha sido clave para que 54D no solo mantenga su relevancia, sino que también refuerce su posición como un movimiento de transformación integral. Su capacidad para unir estrategia, creatividad y ejecución ha permitido que la marca crezca con coherencia y fuerza en cada nuevo mercado.

Hoy, 54D no es simplemente un programa de entrenamiento: es una experiencia de vida y en esa narrativa, Henry Capodiferro es quien asegura que cada historia se cuente con autenticidad, pasión y visión de futuro.