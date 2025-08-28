Cardique lidera recuperación ecológica en bahía de Cartagena y Barbacoas

Con la participación del director de Cardique, Ángelo Bacci, la corporación participó en la segunda sesión 2025 del Comité Ambiental Interinstitucional para el Manejo Ambiental de la Bahía de Cartagena y la Bahía de Barbacoas.

El encuentro, convocado por la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en calidad de Secretaría Técnica y bajo la Resolución 0887 de 2018, permitió revisar los avances y retos en la recuperación integral de estos ecosistemas estratégicos.

La presencia de Cardique, liderada por Bacci, ratifica la disposición de la entidad para articular esfuerzos con las autoridades nacionales, regionales y locales en pro de la sostenibilidad ambiental del litoral bolivarense.