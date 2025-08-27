Bucaramanga

Llega a Bucaramanga Comando Antiextorsión y Antisecuestro para disminuir casos de extorsión

30 hombres componen este grupo, quienes estarán principalmente en zonas de comercio donde han aumentado este tipo de delitos.

Brigadier General William Quintero Salazar, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Brigadier General William Quintero Salazar, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

00:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paula Maldonado

Bucaramanga

Comando Antiextorsión y Antisecuestro compuesto por 30 hombres llega a Bucaramanga, este grupo estará operando principalmente en zonas de comercio del centro de la ciudad para evitar este tipo de delitos que están afectando la capital sanatandereana.

El Brigadier General William Quintero Salazar, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, detalló las principales acciones que desarrollará este comando: "Lo importante de este grupo es que las comunidades tengan acompañamiento de las autoridades y podamos tener un grupo mucho más cercano y mucho más rápido a la acción en lo que tiene con la atención de esos casos que se presentan en el área metropolitana de extorsión".

Con el comando se quiere disminuir los casos de extorsión en Bucaramanga, que han afectado a los comerciantes de la capital santandereana. Según Vladimir Puentes gerente del Centro Comercial La Isla, durante el mes comerciantes reciben hasta 20 llamadas extorsivas y agregó que los casos aumentan principalmente en temporada de fin de año.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad