Llega a Bucaramanga Comando Antiextorsión y Antisecuestro para disminuir casos de extorsión

Bucaramanga

Comando Antiextorsión y Antisecuestro compuesto por 30 hombres llega a Bucaramanga, este grupo estará operando principalmente en zonas de comercio del centro de la ciudad para evitar este tipo de delitos que están afectando la capital sanatandereana.

El Brigadier General William Quintero Salazar, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, detalló las principales acciones que desarrollará este comando: "Lo importante de este grupo es que las comunidades tengan acompañamiento de las autoridades y podamos tener un grupo mucho más cercano y mucho más rápido a la acción en lo que tiene con la atención de esos casos que se presentan en el área metropolitana de extorsión".

Con el comando se quiere disminuir los casos de extorsión en Bucaramanga, que han afectado a los comerciantes de la capital santandereana. Según Vladimir Puentes gerente del Centro Comercial La Isla, durante el mes comerciantes reciben hasta 20 llamadas extorsivas y agregó que los casos aumentan principalmente en temporada de fin de año.