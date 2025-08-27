Jornada de Actualización en Pediatría con Casa del Niño y residentes de Unicartagena

Cartagena será escenario, los próximos 29 y 30 de agosto de 2025, de la XVI Jornada de Actualización en Pediatría, un encuentro académico de gran importancia para el sector salud de la Región Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este año, el evento tendrá como eje central los “Abordajes actuales en Cuidados Críticos Pediátricos”, un tema vital para el fortalecimiento de la atención de los pacientes pediátricos en estado crítico.

La Jornada es organizada por los Residentes de Pediatría de la Universidad de Cartagena en conjunto con Casa del Niño Hospital Infantil, sumando esfuerzos entre academia e institución para promover espacios de actualización científica y reflexión sobre los retos de la pediatría en Colombia.

Una agenda académica de alto nivel

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de La Serrezuela y contará con conferencias magistrales a cargo de especialistas locales y nacionales.

Entre los temas que se abordarán se encuentran: neumonía grave, estado epiléptico, sepsis, trauma craneoencefálico, programas de uso racional de antibióticos, ventilación mecánica, terapias de soporte vital como ECMO, y aspectos comunicacionales en el manejo de pacientes críticos.

Uno de los espacios más destacados será el Panel de Expertos “Cuidar al Límite: Perspectivas y Desafíos en la Atención Crítica Pediátrica”, que reunirá a líderes de diferentes sectores:

• Dr. Rafael Navarro España, Director del DADIS.

• Dr. Luis Alberto Percy Vergara, Director General del Grupo Fundacional Casa del Niño.

• Dra. María Eulalia Jattin, Directora de Servicios Médicos de Ecopetrol.

• Dra. Katherine Arrieta Vergara, Coordinadora de Educación Continua de la Universidad de Cartagena.

• Dr. Fabio Vélez Torres, Jefe de Residentes de Pediatría UDC.

Este espacio será moderado por Erika Paola Brú Vélez, Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Grupo Fundacional Casa del Niño, y permitirá contrastar perspectivas del sector académico, científico, institucional y de control.

Para el Dr. Luis Alberto Percy Vergara, Director General del Grupo Fundacional Casa del Niño: “Este tipo de espacios son fundamentales para Cartagena y la Región Caribe, porque nos permiten articular la visión de la academia, los prestadores, el aseguramiento y las autoridades de salud. La pediatría crítica requiere un abordaje integral, y encuentros como este nos inspiran a seguir trabajando juntos por una atención más oportuna, humana y de calidad para nuestros niños y niñas.”

La XVI Jornada de Actualización en Pediatría se consolida como un evento de referencia en el ámbito académico y científico de la región, que fomenta la educación médica continua, impulsa el intercambio de experiencias y fortalece el compromiso con la salud infantil en Colombia.