‘Castor’ envía carta al Gobierno para anunciar cese al fuego en Barranquilla: estas son los puntos

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe máximo de la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños, a través de su defensa dio a conocer que acordó suspender temporalmente sus actividades delictivas desde el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025.

El cese incluiría delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión. Según el comunicado, esta decisión fue tomada en el marco de la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de medir su impacto en la reducción de la criminalidad en la región.

Este cese al fuego se logra gracias a la facilitación de Monseñor César Alfonso Narváez Muñoz, obispo misionero de la Vicaría Episcopal de Soledad.

Estructura con presencia en Bucaramanga

El comunicado también menciona contactos con estructuras criminales en Bucaramanga, con el fin de mediar entre los principales cabecillas de la ciudad y lograr una tregua similar. El objetivo sería ampliar la iniciativa de paz a otras regiones del país, a pesar de las restricciones de movilidad que enfrentan los actores involucrados.

Homicidios en Barranquilla durante el mes

En Barranquilla, durante agosto de 2025 se han registrado 35 homicidios, una cifra similar a los 37 casos reportados en todo el mes de agosto de 2024. Sin embargo, al analizar el mismo periodo entre el 1 y el 26 de agosto, se evidencia un aumento del 17 % en los homicidios, pasando de 30 casos en 2024 a 35 en 2025. Además, solo entre el 23 y el 25 de agosto de este año se han reportado seis asesinatos, lo que indica una persistencia de la violencia en la ciudad pese a los anuncios de cese de actividades criminales.



