Cartagena se alista para la séptima versión de la Carrera de San Valentín “Ruta Costera Isa”

La ciudad de Cartagena se prepara para vivir la séptima versión de la Carrera de San Valentín “Ruta Costera Isa”, un evento deportivo que une la actividad física con la celebración del amor y la amistad. La cita será el próximo domingo 21 de septiembre, con un recorrido por el Viaducto del Gran Manglar, uno de los escenarios naturales más emblemáticos del país.

En esta edición, los participantes podrán elegir entre tres distancias: 11 kilómetros, 6 kilómetros y 2 kilómetros, con modalidades diseñadas para todos los públicos. Habrá categorías individuales (11K y 6K), en pareja (adultos mixtos en 6K, adulto con menor de 12 a 17 años en 6K) y la nueva distancia de 2K para niños de 3 a 10 años acompañados por un adulto.

La Carrera de San Valentín está concebida como un espacio incluyente y familiar, que busca fomentar el deporte, fortalecer los vínculos de amor y amistad, y promover estilos de vida saludables en un entorno único como el mar Caribe y la zona norte de Cartagena.

La entrega de kits se realizará el sábado 20 de septiembre de 1:30 p. m. a 6:30 p. m. en el Centro de Ventas Serena del Mar, mismo lugar donde estará ubicada la salida y la meta.

El evento principal será el domingo 21 de septiembre a partir de las 5:00 a. m., con recorridos de 11K, 6K y 2K sobre el Viaducto del Gran Manglar, en un trazado de ida y vuelta que permitirá disfrutar de uno de los paisajes más espectaculares de la ciudad.