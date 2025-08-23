Ejército capturó a alias ‘Daniela’, presunta integrante del Clan del Golfo en Bolívar

Cartagena

Tropas del Batallón de Infantería N.º4 General Antonio Nariño de la Brigada 19 con el apoyo de la Armada y la Policía Nacional, capturaron a alias ‘Daniela’, presunta miembro del Clan del Golfo.

Esta importante acción tuvo lugar en el corregimiento de Cantera, Bolívar, y debilita la estructura logística y criminal de este grupo en la región.

Según el Ejército alias ‘Daniela’ es señalada de hacer parte de la subestructura Edwin José Sierra Regino. Su captura representa un golpe significativo que afecta su capacidad para extorsionar y coordinar actividades ilícitas que tanto daño le hacen a la población. ​

“Esta operación demuestra el compromiso inquebrantable de nuestras Fuerzas Militares para proteger a la comunidad y brindar seguridad en el territorio”, aseguró el Ejército en un comunicado oficial.