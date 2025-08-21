Cárcel a presunto asesino de una mujer en Cartagena: la habría torturado para robarle
El sujeto supuestamente utilizó una tarjeta de la víctima días después del crimen
Los elementos materiales probatorios recaudados por un fiscal de la Unidad de Vida permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Carlos Hernández Ocho, quien estaría implicado en el asesinato de una mujer en Cartagena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 12 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Crespo de La Heroica, donde fue hallada, sin vida, una mujer de 56 años.
El procesado fue imputado por los delitos de tortura, homicidio y hurto calificado, estos dos últimos agravado. Cargos que no aceptó.
La Fiscalía evidenció que el procesado, con el pretexto de hacer arreglos locativos, ingresó a la vivienda de la mujer a quien habría herido en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante y le hurtó sus pertenencias.
El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones con objetos contundentes, además de presentar signos de asfixia.
Labores de policía judicial establecieron que días después Hernández Ocho habría utilizado la tarjeta débito de la víctima para comprar repuestos de motocicleta, licor y ropa por 800.000 pesos.
En cumplimiento de una orden judicial servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron el pasado 30 de julio a Hernández Ocho en el barrio Torices de Cartagena.