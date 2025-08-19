Cartagena respira artes escénicas con la Sala de teatro ‘Ruleli’

La sala de teatro no convencional ‘Ruleli’ fue seleccionada como una de las ganadoras de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ en la modalidad de Salas Concertadas, apoyada por la Alcaldía Mayor a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). Este reconocimiento permitirá fortalecer la programación artística y comunitaria de este espacio durante el segundo semestre de 2025.

Bajo la coordinación de Ruby Flores Garrido, ‘Ruleli’ se ha destacado por llevar experiencias culturales a comunidades con acceso limitado a la oferta artística formal. “Este estímulo nos permitirá continuar nuestro trabajo en condiciones dignas, generar empleo para artistas locales y mantener nuestra programación para comunidades que tienen menos oportunidades de acceder al teatro”, destacó Flores.

La sala, que inició actividades en 2022 como respuesta a las limitaciones impuestas por la pandemia, se ha consolidado como un espacio clave para la formación de públicos y el desarrollo artístico comunitario. Su programación incluye obras de teatro, danza, música y otras expresiones escénicas, con énfasis en procesos de formación artística que desarrollan desde hace ocho años.

“El apoyo a salas concertadas como ‘Ruleli’ es una apuesta por el arte y la equidad. Estas iniciativas demuestran que la cultura puede florecer en cada rincón de nuestra ciudad y generar oportunidades”, señaló Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Para Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, apoyar espacios como ‘Ruleli’ es fundamental para la política cultural de la ciudad: “Estas salas son laboratorios vivos donde se forman nuevos públicos y artistas, democratizando el acceso al arte en todos los territorios”.

Conoce la programación

Agosto 2025

Obra de Títeres Gus

Grupo: La Tropa de Trapo

Género: títeres

Fecha: 21/08/2025

Los Cuentos de Doña Eutrofia

Grupo: Dora Malo

Género: Cuentería

Fecha: 29/08/2025

Septiembre 2025

El Gigante Egoísta

Grupo: Grupo Base Ruleli Especial

Género: teatro infantil

Fecha: 05/09/2025

Obra de Teatro Rosas

Grupo: Colectivo Euforia

Género: teatro adulto

Fecha: 12/09/2025

Noche de Cuentería

Grupo: Yina Gutiérrez / Lucas Betancour

Género: cuentería

Fecha: 19/09/2025

Mujeres del Maíz

Grupo: Grupo Base Caimaneros Adultos

Género: Teatro Familiar

Fecha: 26/09/2025

Octubre 2025

Caminantes

Grupo: Zamboteatro

Género: Teatro familiar

Fecha: 03/10/2025

Cuentos de Pombo

Grupo: Grupo Taller Atahualpa

Género: Teatro infantil

Fecha: 10/10/2025

Juntanza Inclusiva

Grupo: Procesos Inclusivos

Género: danza/teatro/música

Fecha: 17/10/2025

Juntanza Periférica

Grupo: Procesos Periféricos

Género: danza/teatro/música

Fecha: 24/10/2025