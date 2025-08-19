Así podrás vivir una experiencia inolvidable con el equipo de Caracol Deportes en Barranquilla

¡La Convocatoria está abierta! Barranquilla vuelve a albergar a la Selección Colombia en la aspiración de sellar la clasificación al Mundial 2026. La Tricolor se juega el cupo ante Bolivia, pues en caso de ganar, sellará su boleto a la cita que habrá entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Caracol Radio y Nissan se juntan para realizar La Convocatoria, con el objetivo de que un oyente de El Pulso del Fútbol se sume al grupo de Caracol Deportes, viaje a Barranquilla y viva una experiencia inolvidable al lado del mejor equipo periodístico deportivo de la radio en Colombia.

Para concursar por esta experiencia, te contamos cómo puedes participar en esta dinámica y cómo se elegirá al ganador de La Convocatoria.

¿Cómo participar?

Desde el martes 19 de agosto de 2025, hasta el viernes 22 de agosto de 2025, El Pulso del Fútbol invita a los oyentes a visitar las cuentas de Facebook e Instagram de Nissan Colombia (@NissanColombia). Allí deberán:

Ver los dos videos publicados sobre X-Trail e-POWER e interactuar con ellos.

e interactuar con ellos. Comentar el video que más les gusta y compartir a sus amigos y seguidores para que también interactúen.

¿Cómo se conocen a los ganadores?

El viernes 22 de agosto, César Augusto Londoño y Steven Arce, anunciarán en el programa de El Pulso del Fútbol la actividad con los oyentes y el primero que conteste correctamente una pregunta sobre el video ganador, y otra sobre fútbol, será el/la seleccionado (a) para ser parte de La Convocatoria.

Estos son los términos y condiciones para participar: