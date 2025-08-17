Mi Banda Sonora con Jaime Valencia

En su hogar siempre se escuchaba música colombiana, lo que despertó desde muy temprano el gusto por el canto. Un día, mientras Jaime sacaba las primeras notas de una canción, su hermana se sentó a su lado y comenzaron a cantar de manera orgánica. Esa conexión gustó tanto que decidieron continuar, dando inicio a una trayectoria artística que los llevó a interpretar música colombiana y a permanecer en la memoria de varias generaciones.

Con más de 31 años dedicados a la creación de jingles, Jaime Valencia dejó huella en la publicidad nacional con producciones para reconocidos espacios como Estudio 15 y Atlas Publicidad. Además, interpretó canciones que se convirtieron en éxitos como Café y petróleo, Ni chicha ni limoná, Estaciones en el sol, Décimo grado y Déjame.

Actualmente reside en Estados Unidos junto a su familia, pero sus raíces colombianas siguen marcando su vida y su música. Jaime contó para Caracol Radio que le conmueve sentir el cariño de la gente, que lo saluden donde lo ven y le expresen gratitud. Para él, ese afecto es la razón por la cual la música que compartió con su hermana sigue viva en el corazón de los colombianos.