Influencer colombiana que avisaba sobre redadas que hacía EE. UU. fue detenida: la sacaron del carro

El gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ha comenzado una deportación masiva de migrantes latinos. Esta medida ha provocado que muchos países manifiesten su malestar frente a las políticas migratorias que se está manejando.

Asimismo, uno de los casos más polémicos que se ha presentado, ha sido sobre migrantes venezolanos que han terminado en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), injustamente, pues a la mayoría los engañaban diciéndoles que iban de regreso a su país de origen, cuándo no era así.

Recientemente, en la plataforma de X, ha estado circulado un video en el que una mujer es sacada a la fuerza de su vehículo mientras varios policías estadounidenses la fuerzan y tiran al suelo.

¿Quién era la mujer?

La persona que tuvo este altercado fue Tatiana Martínez, una influenciadora colombiana que realizaba vídeos y a su vez, avisaba sobre las redadas en contra de migrantes dentro del país. Tal parece que la influencer se encontraba haciendo un live en una de sus redes sociales, cuando fue sorprendida y sometida en el suelo por la policía mientras gritaba.

Su arresto se dio el pasado 15 de agosto del 2025, dónde no solo participó la policía, sino también, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿En dónde publicaba estos videos?

Martínez, al parecer, utilizaba su plataforma de TikTok para grabar videos y alertar a la comunidad migrante sobre lo que hacían los agentes de Estado Unidos en contra de ellos.

La colombiana contaba con más de 30 mil seguidores en su cuenta, y era reconocida dentro de la comunidad latina, incluso, en la descripción de su perfil cita “noticias reales. Sin adornos” y también, “voz de los invisibles”.

Además, uno de sus últimos videos denunciaba como la ICE, arrestó a un trabajador aparentemente latino, que se encontraba trabajando en una compañía de frutas.

¿Cuáles fueron las reacciones?

En la red social de X, dónde más viral se volvió el caso de Martínez, las reacciones fueron diversas, pues en algunos trinos se exaltaba el trabajo que estaban realizando los agentes, ya que tal parece que, ella no contaba con la documentación necesaria para residir en el país.

Una mujer trinó: “La policía de EE. UU. captura y deporta a la tiktoker petrista, inmigrante ilegal, Tatiana Martínez, que se dedicaba a alentar delitos desde sus redes”.

Otros se mostraban más solidarios con la colombiana, pues la situación con los migrantes latinos se encrudece cada vez más, trinando cosas como:

“Así fue arrestada Tatiana Martínez en Los Angeles, influencer latina conocida por alertar a migrantes sobre redadas de ICE. Fascismo puro, este es el EE. UU. de Donald Trump”.

Si bien aún se desconoce que sucederá con Tatiana Martínez, se espera que en los próximos días se brinden detalles sobre si la deportan o no a Colombia.

