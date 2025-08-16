Mujeres de la cárcel de Pedregal denuncian que son más de 10 las personas contagiadas con tuberculos

Medellín

Durante los últimos días se ha venido denunciando un brote de tuberculosis en la cárcel de Pedregal de Medellín que tiene bastante preocupados a los internos de ese penal, que, según sus propias palabras, no está siendo bien atendido por parte de las autoridades de salud ni administrativas.

Una interna del pabellón 13 que se identificó como Andrea se comunicó con Caracol Radio para manifestar que, según su versión, la situación de contagio de la enfermedad bacteriana está afectando a más de diez personas, como se había informado de manera inicial, pero, además, indican hay en riesgo 180 internas que permanecen en ese pabellón. Además, desmintieron que tengas implementos necesarios para evitar los contagios.

“Y es totalmente mentira, no tenemos ni tapabocas, no tenemos ni antibacterial, no tenemos alcohol. La mayoría de las PPL no han hecho examinadas. Tienen algunas aisladas; dicen que hay solo 10 casos; hay más de 20 casos en el pabellón. Las chicas son tiradas en los patios con dolores en los pulmones, con fiebre”.

Dicen que ya no les dejan ingresar elementos sanitarios; se ven impotentes para contener este brote de tuberculosis.

“El riesgo es de 180 mujeres en contacto, porque todas debemos utilizar los mismos teléfonos. Los tapabocas que nos dieron los dieron hace ocho días. Desde hace ocho días tenemos un tapabocas que es de estos desechables. Y no nos dejan entrar ni medicamentos. Algunas compañeras dicen que van a dar las donaciones y no los dejan entrar hasta el pabellón”.

Piden la intervención de la EPS que atiende a los privados de la libertad y que les hagan exámenes a todos y no por tandas, además de que separen a las personas que están contagiadas.