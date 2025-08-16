“Estoy vivo de milagro”: Entrenador de fútbol, uno de los heridos en accidente de bus en Santander

Bucaramanga

“Estoy vivo de milagro, fue una imprudencia del conductor”, fueron las palabras de Fredy Siado Macías, reconocido entrenador de fútbol de salón en Bolívar y una de las nueve personas que terminaron gravemente heridas en un accidente de un bus en Cimitarra, Santander, en la mañana de este sábado 16 de agosto.

Según Fredy Siado, la imprudencia del conductor habría provocado el accidente, que se presentó tras un choque frontal entre el bus de servicio público y un tractocamión, el bus cubría la ruta Magangué–Bogotá.

“Iba viajando para Facatativá, para Bogotá, a dirigir el equipo que precisamente juega hoy a las tres ahí en Facatativá. Íbamos en la vía, el conductor iba a adelantar y apareció una mula y nos impactó, dimos vueltas, caímos en una casa, todo fue muy, pero muy rápido. Yo me intenté parar y las piernas las tenía partidas como una gelatina. Me tocó arrastrarme hasta una casa de madera que había ahí a la orilla de la carretera, porque el bus estaba prendiendo de la parte de atrás”, relató el entrenador Fredy Siado Macías.

Freddy Siado, uno de los heridos en accidente de tránsito en Cimitarra, Santander Ampliar

¿Quiénes son los otros heridos?

De acuerdo con información compartida por la comunidad algunos heridos fueron trasladados al Hospital de Cimitarra:

Yulaidis Estefany González Mejía (25 años)

Zayde Flórez (52 años)

Pascuala Martínez (42 años)

Hidalides Mejía Ortega (75 años)

Florencio Motta (56 años)

Otros, como Fredy Siado Macías, fueron remitidos al Hospital de Puerto Berrío, Antioquia, sin que hasta ahora se conozca su identidad.

“Tengo todos los brazos cortados porque me tocó montarme por todos los vidrios, arrastrándome como militar. Gracias a Dios pude salir con vida, con las piernas partidas. Estoy hospitalizado en Puerto Berrío, Antioquia. Me van a operar ahorita las piernas”, agregó Siado.

Pese a la magnitud del accidente, ambos conductores salieron ilesos. Las autoridades de tránsito investigan las causas exactas. El siniestro paralizó la movilidad durante varias horas.